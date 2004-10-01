Кэш к игре Grand Theft Auto: San Andreas:

Кэш №1 папку из архива распаковать в /Android/data/

Кэш №2 папку из архива распаковать в /Android/obb/, если уже установлена обычная версия, то второй качать не нужно.

- должно получится так /Android/data/com.rockstargames.gtasa/ и /Android/obb/com.rockstargames.gtasa/

- установить apk, запустить игру!



Что бы выбрать другое оружие нажмите рядом с картой и там где хп, деньги и т.д. (одновременно).