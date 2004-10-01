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Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas

  • ОС

    Android, iOS, Windows

  • Категория

    Экшены

  • Язык

    Английский, Русский

  • Дата обновления

    13 мая 2020

Grand Theft Auto: San Andreas (GTA San Andreas) – вам уже известно что эта игра на Андроид перешла с ПК. Да не просто перешла, а еще и принес с собой кучу улучшений, от качества графики, до разнообразия автомобилей. Так же мобильная андроид версия имеет расширенную сюжетную линию. Он повествует о приключениях того же Карла Джонсона, который когда-то сбежал из Лос-Сантоса. Теперь его он открыл для себя новый город в ГТА СА.

Особенности ГТА Сан Андреас:

  • Улучшена графика, проделана оптимизация для мобильных устройств
  • Есть поддержка синхронизации сохраненной игры с сервисом Rockstar
  • Удобное управление, основанное на двух аналоговом управлении
  • Разнообразие управления для бега и для авто
  • Поддержка Мога контроллера
  • Функция настройки графики для каждого устройства

Grand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: San Andreas

Рейтинг приложения

Оценка редакции
Оценка 1 422 пользователей
9.2
Оцените это приложение

Требования к v2.00

  • Версия ОС: Android 7.0+
  • Интернет: не требуется
  • Кэш загружать только с сайта!
  • Требуется свободного места: 2.41 Gb

Помощь

Скачать игруGrand Theft Auto: San Andreas

v2.00  Оригинал. Мод: много денег

14.04.2019 Внимание: тем, кто сейчас проходит игру, следует загрузить ее в меню «Загрузить игру» из ячейки с сохранением, вместо того чтобы нажимать «Возобновить». Это ограничение действует только сразу после установки обновления. Впоследствии функция «Возобновить» будет работать нормально.

- Исправлены различные ошибки и внесены улучшения.

Кэш к игре Grand Theft Auto: San Andreas: папку из архива распаковать в /Android/obb/
- должно получится так /Android/obb/com.rockstargames.gtasa/
- установить apk, запустить игру!

Внимание: чтобы воспользоваться модом на деньги нужно нажать продолжить, а не начинать новую игру!

Файлы:founderfounder
Работает?
80%

Голосов: 559

v1.08  Оригинал. Мод: много денег

v1.0.6  Зомби мод. Cleo

v1.0.8  Мод в стиле GTA 5

Как убрать артефакты:

​Список чит-кодов:

Доступно в Google Play529₽
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Тэги#3D#игры на русском языке#игры с кэшем#моды#взломанные игры#игры без интернета

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Комментарии к Grand Theft Auto: San Andreas на Android

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  • user740828
    user740828
    user740828 14 часов назад
    user740828 14 часов назад

    Україна померає від російських атак і бомб не вірити

    +1
  • Другой Джон Бон Джови
    Другой Джон Бон Джови
    Другой Джон Бон Джови 23 часа назад Apple iPhone 4S
    Другой Джон Бон Джови Apple iPhone 4S 23 часа назад
    10
    • Графика
      5
    • Геймплей
      5
    • Управление
      5
    • В целом
      5

    Кхм, да. Во мне начал просыпаться капитан очевидность. Вообщем решил описать сан андреас максимально объективно. Вот прям максимально. Без всяких т***х (прикиньте, это слово тут запрещено) "нету пешеходов", "ненужные миссии", "ненужные возможности" как любят некоторые. Начнём же.
    Начнём пожалуй с графики. По факту, это усовершенствованная из гта 3. Да, она старая, но видно, что делалась не абы как. Возьмём ту же ПС2 версию, где был офигительный оранжевый фильтр, дополняющий атмосферу. Так что картинка даже сейчас не отвращает.
    Что сказать по геймплею, так он уникален. Хоть многое от гта 3, но добавилось много своего, например прицел, сделав стрельбу удобное. Добавились РПГ элементы. Нужны они или нет- решать вам, но они объективно не мешают. Добавилось куча зданий куда можно войти. Да и карта стала разнообразной: леса, пустыни, города, деревни, пляж, да много мест, где интересно походить. Кстати, за счёт этого по игре ходило много мифов по гта са. Кстати, их тут столько, что с таким количеством разве что майнкрафт поспорить может. Это было особо популярно в году 2012-2014 (эй, а откуда песня из заставки Sldpshow). Что могу сказать про сюжет: глупенький, но этим и интересен. Чего один только Праведник стоит. Не могу не отметить радио: там не только рэпчик, но и са даёт роком: и Gun N Roses (Кстати, солист этой группы озвучивает ведущего K-DST), мой любимчик
    Оззи, Kiss и куча известных на западе (как Heart, Tom Petty, The Who, Billy Idol и тд). Вообщем кто бы что бы не говорил, но играется также весело и сейчас.
    И под конец я наконец таки затрону андроид версию, а точнее управление: здесь оно самое удобное в серии (привет Вайс где даже присесть нельзя).
    Как итог скажу, что несмотря не на что это легенда не имеющая возраста. Ведь сделано все так, что игра никогда не надоест.

    +3
    • Да да я
      Да да я
      Да да я 14 часов назад Google Pixel 3
      Да да я Google Pixel 3 14 часов назад

      Другой Джон Бон Джови, ахахахах, ну ты и кринжезавр

      0
    • Другой Джон Бон Джови
      Другой Джон Бон Джови
      Другой Джон Бон Джови 14 часов назад Apple iPhone 4S
      Другой Джон Бон Джови Apple iPhone 4S 14 часов назад

      Да да я, мы закончили?

      0
  • Димка Гарбузов
    Димка Гарбузов
    Димка Гарбузов 2 дня назад Samsung Galaxy A22 5G
    Димка Гарбузов Samsung Galaxy A22 5G 2 дня назад
    10
    • Графика
      5
    • Геймплей
      5
    • Управление
      5
    • В целом
      5

    Игра хорошая, в свое время играл на компе. Теперь на телефоне. Всем советую поиграть. Графика 10, Геймплей 10, Управление 10, в Целом 10. Минусы - вылеты на Android 11.

    +1
    • Ralsei
      Ralsei
      Ralsei 2 дня назад Meizu m3s
      Ralsei Meizu m3s 2 дня назад

      Димка Гарбузов, отзыв не о чём, просто под впечатлением поставить макс. оценку и не объяснить почему, это не отзыв. Для такого случая можно оценить приложение сверху и не засорять отзывы, и да, за подобное вообще-то дают БАН.

      +1
  • user740539
    user740539
    user740539 3 дня назад
    user740539 3 дня назад

    Я не могу играть. Obb не появляется если не зайдешь в приложение, но в тоже время если ты зайдешь в него без распаковки ты больше не можешь играть. Ведь он говорит что установка не удалась. Распаковываю, ничего не происходит. Опять говорит что установка не удалась.

    +2
    • user740597
      user740597
      user740597 2 дня назад
      user740597 2 дня назад

      user740539, https://libertycity.ru/files/gta-san-andreas-ios-android/156957-gta-sa-2.00-android-11-fix-flm-6.0.html ссылка на фикс,кеш уже тут скачаешь,единственное это Арк с Клео.

      0
    • Димка Гарбузов
      Димка Гарбузов
      Димка Гарбузов 2 дня назад Samsung Galaxy A22 5G
      Димка Гарбузов Samsung Galaxy A22 5G 2 дня назад

      user740597, Спасибо

      0
  • Incognita
    Incognita
    Incognita 3 дня назад
    Incognita 3 дня назад

    Эээх, на 12 андроиде вылетает

    +2
  • sjeiebeim1409
    sjeiebeim1409
    sjeiebeim1409 3 дня назад
    sjeiebeim1409 3 дня назад

    Гта в стиле 5, начинает загружаться и вылетает, что делать?

    0
  • Станислав1111
    Станислав1111
    Станислав1111 3 дня назад Realme C21Y
    Станислав1111 Realme C21Y 3 дня назад

    Игра не работает, установил все абсолютно правильно, все по инструкции, пробовал через ваше приложение распаковать кэш, но все равно нифига ничего не запускается, после установки АПК, при запуске игры на секунду черный экран, далее рабочий стол, устройство далеко не самое слабое, спокойно играл на телефонахгораздо слабее моего, скачивал версию игры 2.0

    +1
  • user740364
    user740364
    user740364 4 дня назад
    user740364 4 дня назад

    30 фпс выдает, хз почему. Другие игры норм

    +1
  • Димка Гарбузов
    Димка Гарбузов
    Димка Гарбузов 5 дней назад Samsung Galaxy A22 5G
    Димка Гарбузов Samsung Galaxy A22 5G 5 дней назад

    Кому нужны читы? Скачайте приложение GTA: SA Cheater

    0
  • tulip
    tulip
    tulip 5 дней назад ZTE Blade A7
    tulip ZTE Blade A7 5 дней назад

    Итак, начну свой обзор на эту игру, игра великолепна на моём огрызке тянет ига хорошо.
    Оптимизация: 10/10
    Графика: 2004/10
    Геймплей: Для телефонов шикарен 100/10
    В этой игре есть всё от велогонок до блин ограблений, гонок по плаванию и т.п
    В свободное время играю в эту игру прохожу на 100%
    Ну про неё мне нечего писать больше так как все про эту игру знают ну блин она легендарна. Ну а был с вами Тулип на улице рощи.

    0
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