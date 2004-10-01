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Grand Theft Auto: San Andreas
ОС
Категория
Экшены
Разработчик
Язык
Английский, Русский
Дата обновления
13 мая 2020
Grand Theft Auto: San Andreas (GTA San Andreas) – вам уже известно что эта игра на Андроид перешла с ПК. Да не просто перешла, а еще и принес с собой кучу улучшений, от качества графики, до разнообразия автомобилей. Так же мобильная андроид версия имеет расширенную сюжетную линию. Он повествует о приключениях того же Карла Джонсона, который когда-то сбежал из Лос-Сантоса. Теперь его он открыл для себя новый город в ГТА СА.
Особенности ГТА Сан Андреас:
- Улучшена графика, проделана оптимизация для мобильных устройств
- Есть поддержка синхронизации сохраненной игры с сервисом Rockstar
- Удобное управление, основанное на двух аналоговом управлении
- Разнообразие управления для бега и для авто
- Поддержка Мога контроллера
- Функция настройки графики для каждого устройства
Рейтинг приложения
Оценка редакции
Оценка 1 422 пользователей
Требования к v2.00
- Версия ОС: Android 7.0+
- Интернет: не требуется
- Кэш загружать только с сайта!
- Требуется свободного места: 2.41 Gb
Скачать игруGrand Theft Auto: San Andreas
v2.00 Оригинал. Мод: много денег
- Исправлены различные ошибки и внесены улучшения.
Кэш к игре Grand Theft Auto: San Andreas: папку из архива распаковать в /Android/obb/
- должно получится так /Android/obb/com.rockstargames.gtasa/
- установить apk, запустить игру!
Внимание: чтобы воспользоваться модом на деньги нужно нажать продолжить, а не начинать новую игру!
v1.08 Оригинал. Мод: много денег
Кэш к игре Grand Theft Auto: San Andreas: папку из архива распаковать в /Android/obb/
- должно получится так /Android/obb/com.rockstargames.gtasa/
- установить apk, запустить игру!
Внимание: чтобы воспользоваться модом на деньги нужно нажать продолжить, а не начинать новую игру!
v1.0.6 Зомби мод. Cleo
Установить Apk зомби мод
Установить Apk CLEO
Кэш №1 переместить в /Android/obb/
Кэш №2 переместить в /Android/data/
Запустить приложение CLEO SA, вибрать пункт SA потом Install scripts и установить нужные вам скрипты
Запустить саму игру
Панель читов открывается быстрым свайпом вниз
v1.0.8 Мод в стиле GTA 5
Кэш к игре Grand Theft Auto: San Andreas:
Кэш №1 папку из архива распаковать в /Android/data/
Кэш №2 папку из архива распаковать в /Android/obb/, если уже установлена обычная версия, то второй качать не нужно.
- должно получится так /Android/data/com.rockstargames.gtasa/ и /Android/obb/com.rockstargames.gtasa/
- установить apk, запустить игру!
Что бы выбрать другое оружие нажмите рядом с картой и там где хп, деньги и т.д. (одновременно).
Как убрать артефакты:
- Для этого нужно иметь Root права и работает не всегда
- Изменить файл по изменению трафика на дорогах, в итоге, из мира пропадут люди, но с ними и артефакты (артефакты появляются из-за машин).
Список чит-кодов:
Коды на оружие, розыск, снаряжение:
LXGIWYL - набор оружия №1 (дробовик, мини-MP5, AK-47, винтовка, бита, пистолет 9mm, ракетная установка, коктейль Молотова, баллончик с краской, кастет)
KJKSZPJ - набор оружия №2 (пистолет Desert Eagle, Sawed-Off, Tec-9, нож, автомат M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты)
UZUMYMW - набор оружия №3 (автомат M4, цепная бензопила, пистолет 9mm с глушителем, Spaz, MP5, снайперская винтовка, тепловая RPG, мины.)
HESOYAM - здоровье, броня, $250.000
OSRBLHH - увеличить на две звезды уровень вашей преступности
ASNAEB - очистить уровень вашей преступности
LJSPQK - уровень вашей преступности - 6 звезд
WANRLTW, FULLCLIP - бесконечные пули, без перезарядки
AEZAKMI - вас никогда не разыскивают
OUIQDMW - полный боекомплект при вождении
FOOOXFT - у всех есть оружие
NCSGDAG - Hitman по всем параметрам оружия
AIYPWZQP - получить парашют
Коды на машины и другой транспорт:
AQVQIMAHA - все параметры вашей машины по максимуму
XICWMD - невидимая машина
PGGOMOY - идеальное управление
BGKGTJH - по улицам ездят только дешевые авто
GUSNHDE - по улицам ездят только дорогие авто
CPKTNWT - взорвать все машины
LLQPFBN - розовые авто
IOWDLAC - черные авто
RIPAZHA - машины летают
BMTPWHR - сельские машины и пешеходы
FVTMNBZ - по городу ездят только сельские машины
THGLOJ - уменьшенный трафик на улицах
COXEFGU - у всех машин установлены нитроускорители
VKYPQCF - у всех такси есть нитро
BSXSGGC - машины отлетают при ударах
Коды на прокачку игрока:
BAGUVIX - бесконечное здоровье (бессмертие)
CVWKXAM - бесконечный кислород
AEDUWNV - никогда не голоден
BTCDBCB - толстяк
JYSDSOD - качек
KVGYZQK - худой
BEKKNQV - магнит для девушек
OGXSDAG - максимум уважения
EHIBXQS - максимум привлекательности
NATURALTALENT - прокачать все навыки по-максимуму
AFPHULTL - тема ниндзя
KANGAROO - суперпрыжок
Коды на погоду, время, окружающую среду ГТА Сан Андреас:
AFZLLQLL - солнечная погода
ICIKPYH - знойная погода
ALNSFMZO - облачная погода
AUIFRVQS - дождливая погода
CFVFGMJ - туман
XJVSNAJ - всегда полночь
NIGHTPROWLER - бесконечная ночь
OFVIAC - оранжевое небо (21:00)
MGHXYRM - гроза
CWJXUOC - песчаный шторм
YSOHNUL - ускорить время
PPGWJHT - ускоренная игра
LIYOAAY - замедленная игра
BAGOWPG - рай у вас над головой
SZCMAWO - самоубийство
ZEIIVG - все светофоры зеленые
YLTEICZ - агрессивные водители
AFSNMSMW - летающие лодки
Другие читы для GTA San Andreas:
ASBHGRB - Elvis'ы повсюду
BGLUAWML - пешеходы атакуют друг друга с ракетницами
AJLOJYQY - пешеходы бьют друг друга
CIKGCGX - пляжная вечеринка
MROEMZH - члены банды повсюду
BIFBUZZ - члены банды контролируют улицу
JHJOECW - большой заячий прыжок
JCNRUAD - взрыв (Smash n' Boom)
CQZIJMB+JCNRUAD - бронированная тачка взрывающая другие машины!
LFGMHAL - мега прыжок
IAVENJQ - мега удар
IOJUFZN - режим бунта
PRIEBJ - тема дурдом
MUNASEF - режим адреналин
SJMAHPE - завербовать кого-то (9mm)
ZSOXFSQ - завербовать кого-то (Rockets)
Україна померає від російських атак і бомб не вірити
Кхм, да. Во мне начал просыпаться капитан очевидность. Вообщем решил описать сан андреас максимально объективно. Вот прям максимально. Без всяких т***х (прикиньте, это слово тут запрещено) "нету пешеходов", "ненужные миссии", "ненужные возможности" как любят некоторые. Начнём же.
Начнём пожалуй с графики. По факту, это усовершенствованная из гта 3. Да, она старая, но видно, что делалась не абы как. Возьмём ту же ПС2 версию, где был офигительный оранжевый фильтр, дополняющий атмосферу. Так что картинка даже сейчас не отвращает.
Что сказать по геймплею, так он уникален. Хоть многое от гта 3, но добавилось много своего, например прицел, сделав стрельбу удобное. Добавились РПГ элементы. Нужны они или нет- решать вам, но они объективно не мешают. Добавилось куча зданий куда можно войти. Да и карта стала разнообразной: леса, пустыни, города, деревни, пляж, да много мест, где интересно походить. Кстати, за счёт этого по игре ходило много мифов по гта са. Кстати, их тут столько, что с таким количеством разве что майнкрафт поспорить может. Это было особо популярно в году 2012-2014 (эй, а откуда песня из заставки Sldpshow). Что могу сказать про сюжет: глупенький, но этим и интересен. Чего один только Праведник стоит. Не могу не отметить радио: там не только рэпчик, но и са даёт роком: и Gun N Roses (Кстати, солист этой группы озвучивает ведущего K-DST), мой любимчик
Оззи, Kiss и куча известных на западе (как Heart, Tom Petty, The Who, Billy Idol и тд). Вообщем кто бы что бы не говорил, но играется также весело и сейчас.
И под конец я наконец таки затрону андроид версию, а точнее управление: здесь оно самое удобное в серии (привет Вайс где даже присесть нельзя).
Как итог скажу, что несмотря не на что это легенда не имеющая возраста. Ведь сделано все так, что игра никогда не надоест.
Другой Джон Бон Джови, ого, какая муха тебя укусила, что уже игра на 10 из 10?)))
Фрэнк Малков, объективности и адекватности (а также на 99% из очевидности)
Другой Джон Бон Джови, пусть и очевидность, но в этот раз действительно объективность 👍
Другой Джон Бон Джови, если графика гта са для тебе сегодня кажется нормальной, то какая тогда графика тебя отвращает? Что это вообще за оценка графики "не отвращает"? Это плохо? Это хорошо? Что это? Ты бы ещё сказал "не режет глаза", это тоже гениальное описание графики.
Да да я, главное чтобы картинка выглядело правильно. Как например на Вайс Сити и эта система освещения. Для меня эти RTX нафиг не нужны. Отвращает меня тот же Flatout 3 например.
Другой Джон Бон Джови, ааа, ну да, главное, что бы ртх не было, это да, согласен. Фолаут 3 вообще в графическом плане дерьмo, да? Напихали свои ртх туда и Вайс сити.
Да да я, как я понимаю вы тролль. Чтож, я думаю мы просто мирно закончим.
Другой Джон Бон Джови, а вам лишь бы кончить, да?
Да да я, с троллями не разговариваю, делайте что хотите.
Другой Джон Бон Джови, ахахахах, ну ты и кринжезавр
Да да я, мы закончили?
Игра хорошая, в свое время играл на компе. Теперь на телефоне. Всем советую поиграть. Графика 10, Геймплей 10, Управление 10, в Целом 10. Минусы - вылеты на Android 11.
Димка Гарбузов, отзыв не о чём, просто под впечатлением поставить макс. оценку и не объяснить почему, это не отзыв. Для такого случая можно оценить приложение сверху и не засорять отзывы, и да, за подобное вообще-то дают БАН.
Я не могу играть. Obb не появляется если не зайдешь в приложение, но в тоже время если ты зайдешь в него без распаковки ты больше не можешь играть. Ведь он говорит что установка не удалась. Распаковываю, ничего не происходит. Опять говорит что установка не удалась.
user740539, https://libertycity.ru/files/gta-san-andreas-ios-android/156957-gta-sa-2.00-android-11-fix-flm-6.0.html ссылка на фикс,кеш уже тут скачаешь,единственное это Арк с Клео.
user740597, Спасибо
Эээх, на 12 андроиде вылетает
Incognita, на 11 андроиде тоже
Гта в стиле 5, начинает загружаться и вылетает, что делать?
sjeiebeim1409, что?
Игра не работает, установил все абсолютно правильно, все по инструкции, пробовал через ваше приложение распаковать кэш, но все равно нифига ничего не запускается, после установки АПК, при запуске игры на секунду черный экран, далее рабочий стол, устройство далеко не самое слабое, спокойно играл на телефонахгораздо слабее моего, скачивал версию игры 2.0
Станислав1111, скачай фикс для 11 андроида
Димка Гарбузов, как скачать фикс для 11 андроїд?
user740572, Сайт Либерти сити, там найдёшь
30 фпс выдает, хз почему. Другие игры норм
user740364, ограничение в 30 ФПС, поищи мод на разлочивание в интернеКте .
Кому нужны читы? Скачайте приложение GTA: SA Cheater
Итак, начну свой обзор на эту игру, игра великолепна на моём огрызке тянет ига хорошо.
Оптимизация: 10/10
Графика: 2004/10
Геймплей: Для телефонов шикарен 100/10
В этой игре есть всё от велогонок до блин ограблений, гонок по плаванию и т.п
В свободное время играю в эту игру прохожу на 100%
Ну про неё мне нечего писать больше так как все про эту игру знают ну блин она легендарна. Ну а был с вами Тулип на улице рощи.